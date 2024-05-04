Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиМежду 1808 и 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Семен Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Козьма Иванович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Агафон Иванович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Упоминание
1808
Упоминается в списке прихожан местной церкви Гос. архив Вологодской области. Фонд 496. Опись 19. Дело 260. Лист 707.
Смерть
Между 1808 и 1812