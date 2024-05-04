Иван Семенович 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИван Семенович

Иван Семенович

Место рождения

Карпово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1774

Дата смерти

Между 1808 и 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Семен Васильевич

Мать: не указана

Карпово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Козьма Иванович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1798

Сын: Агафон Иванович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1801

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1808
Карпово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан местной церкви Гос. архив Вологодской области. Фонд 496. Опись 19. Дело 260. Лист 707.
Смерть
Между 1808 и 1812
Карпово, Свердловский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.