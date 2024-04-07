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Масленникова Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Иван Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.09.1894

Дочь: Рякшина (Масленникова) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Масленников Иван Михайлович

Быньги, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Заева (Масленникова) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Масленников Иван Михайлович

Быньги, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1906

Дочь: Тюменёва (Масленникова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Масленников Иван Михайлович

Быньги, Невьянский, Свердловская область
В свидетельстве о рождении стоит дата рождения 17.03.1905 - эта дата, скорее всего, не верна.

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