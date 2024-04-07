Масленникова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.09.1894
Дочь: Рякшина (Масленникова) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Масленников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Заева (Масленникова) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Масленников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1906
Дочь: Тюменёва (Масленникова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Масленников Иван Михайлович
В свидетельстве о рождении стоит дата рождения 17.03.1905 - эта дата, скорее всего, не верна.