Ушакова (Филиппова) Валентина
женский, родилась 26.10.1986, Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Супруги
Нагаев Александр Николаевич30.07.1980 г.р.
Дети
(Нагаева) Анна Александровна27.11.2007 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.2007
Дочь: (Нагаева) Анна Александровна
Отец ребёнка: Нагаев Александр Николаевич