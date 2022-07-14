Ушакова (Филиппова) Валентина 26.10.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушакова (Филиппова) Валентина

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 26.10.1986, Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область

Супруги
Нагаев Александр Николаевич30.07.1980 г.р.
Дети
(Нагаева) Анна Александровна27.11.2007 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область

Развод
Неизвестно

Муж: Нагаев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагаев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
27.11.2007

Дочь: (Нагаева) Анна Александровна

Отец ребёнка: Нагаев Александр Николаевич

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