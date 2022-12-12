Фалалеев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеев Александр Иванович

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Место рождения

Каменка

Дата рождения

11.03.1954

Дата смерти

04.?.2020

Пол

Мужской

Отец

С 1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1954

Отец: Фалалеев Иван Николаевич

Мать: Груздева Нина Григорьевна

Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Галина Александровна

Смерть
04.?.2020
Пинюг, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
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