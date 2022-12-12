Фалалеев Александр Иванович
Место рожденияКаменка
Дата рождения11.03.1954
Дата смерти04.?.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1954
Каменка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина Галина Александровна
Смерть
04.?.2020
Пинюг, Подосиновский муниципальный район, Кировская область