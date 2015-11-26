Саломасов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломасов Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2015

Отец: Саломасов Иван Сергеевич

Мать: не указана

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