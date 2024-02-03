Загревский Радион
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1929
Сын: Загревский Сергей
Мать ребёнка: Загревская Наталья
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Чухнина (Загревская) Вера
Мать ребёнка: Загревская Наталья
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Дёрина (Загревская) Лидия
Мать ребёнка: Загревская Наталья
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Загревский Николай
Мать ребёнка: Загревская Наталья
Смерть
Около 1942
Причина смерти: На войне