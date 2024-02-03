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Загревский Радион

Место рождения

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1929

Сын: Загревский Сергей

Мать ребёнка: Загревская Наталья

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Чухнина (Загревская) Вера

Мать ребёнка: Загревская Наталья

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Дёрина (Загревская) Лидия

Мать ребёнка: Загревская Наталья

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Загревский Николай

Мать ребёнка: Загревская Наталья

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Около 1942
Причина смерти: На войне

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