Шамшурин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1971
Мать ребёнка: Шамшурина Раиса
Косоево, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.08.1973
Дочь: Макарова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Шамшурина Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамшурина Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Шамшурина Раиса
Смерть
Неизвестно