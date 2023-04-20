Шамшурин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамшурин Николай

Шамшурин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1971

Сын: Шамшурин Олег Николаевич

Мать ребёнка: Шамшурина Раиса

Косоево, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.08.1973

Дочь: Макарова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Шамшурина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамшурина Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шамшурина Раиса

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close