Артемьева Евдокия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил

Рождение ребёнка
28.06.1922

Дочь: Черкасец (Артемьева) Антонина (Антонида) Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Михаил

д. Нави, Краснохолмский уезд, Рыбинская губерния, РСФСР
Рождение ребёнка
10.01.1925

Сын: Артемьев Авинир (Авенир Вениамин) (Авенир, Вениамин) Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил

д. Нави, Бежецкий уезд, Тверская губерния, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно

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