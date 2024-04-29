Артемьева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Артемьев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Артемьев Михаил
Рождение ребёнка
28.06.1922
Дочь: Черкасец (Артемьева) Антонина (Антонида) Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Михаил
д. Нави, Краснохолмский уезд, Рыбинская губерния, РСФСР
Рождение ребёнка
10.01.1925
д. Нави, Бежецкий уезд, Тверская губерния, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно