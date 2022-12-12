Шайжин Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайжин Николай Семёнович

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Место рождения

Нигижма, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

09.05.1879

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Нигижма, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
С 1890 по 1895
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1895 по 1901
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1901 по 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1905 по 1913
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1913 по 1950
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1950
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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