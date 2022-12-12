Шайжин Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения09.05.1879
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890 по 1895
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1895 по 1901
Место жительства
С 1901 по 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1905 по 1913
Место жительства
С 1913 по 1950
Смерть
1950