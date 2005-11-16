Шестопал (Кобрик) Варвара Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопал (Кобрик) Варвара Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1936

Дата смерти

16.11.2005

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопал Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопал Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопал Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестопал Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Шестопал Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопал Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
16.11.2005

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