Шестопал (Кобрик) Варвара Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1936
Дата смерти16.11.2005
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестопал Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Шестопал Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
16.11.2005