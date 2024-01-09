Богданов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Овсянникова-Богданова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Овсянникова-Богданова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Николаевна

Мать ребёнка: Овсянникова-Богданова Мария Фёдоровна

Вытегорский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова-Богданова Мария Фёдоровна

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