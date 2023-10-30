Фролова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.24
Дочь: Науменко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Труханова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
?.08.1927
Дочь: Цетыркина Нина Андреевна
Рождение ребёнка
12.05.1937
Дочь: Игнатенкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 12.09.1937
Дочь: Игнатенкова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Коняев Андрей Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.04.1939