Фролова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1939

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.24

Дочь: Науменко Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Труханова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.08.1927

Дочь: Цетыркина Нина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.05.1937

Дочь: Игнатенкова Мария Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 12.09.1937

Дочь: Игнатенкова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Коняев Андрей Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коняев Николай Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.04.1939
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