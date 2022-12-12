Падута Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Коваль Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Падута Иван Стефанов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно