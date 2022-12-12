Падута Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Коваль Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Падута Кузма Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Падута Феодор Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Падута Иван Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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