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Матюков Василий

Место рождения

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд

Дата рождения

08.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1927

Отец: Матюков Яков Константинов

Мать: ?

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Смерть
Неизвестно

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