Матюков Василий
Место рождения
Дата рождения08.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1927
Отец: Матюков Яков Константинов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Смерть
Неизвестно