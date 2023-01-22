Серпуховитский Пётр Андреевич
Место рожденияСело Сергеевское, Золотухинский район, Курская область
Дата рождения15.08.1914
Дата смерти07.10.1976
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914
Отец: Серпуховитский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1946
Дочь: Брезгунова (Серпуховитская) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Серпуховитская (Овчинникова) Александра Ивановна
Смерть
07.10.1976