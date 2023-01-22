Серпуховитский Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серпуховитский Пётр Андреевич

Место рождения

Село Сергеевское, Золотухинский район, Курская область

Дата рождения

15.08.1914

Дата смерти

07.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914

Отец: Серпуховитский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1946

Дочь: Брезгунова (Серпуховитская) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Серпуховитская (Овчинникова) Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.1976
Москва, город федерального значения Москва

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