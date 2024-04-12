Тышлек (Ташхаш) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Бракосочетание
12.05.1897
Рождение ребёнка
01.01.1898
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.01.1899
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.09.1900
Дочь: Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1902
Сын: Тышлек Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.02.1904
Дочь: Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1907
Сын: Тышлек Чалиш Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.06.1909
Дочь: Василиса Георгиевна
Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.12.1913
Сын: Тышлек Чалиш Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.08.1916
Дочь: Агриппина Георгиевна
Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно