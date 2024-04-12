Тышлек (Ташхаш) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Ташхаш) Мария Григорьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1897

Муж: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1898

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.09.1900

Дочь: Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.07.1902

Сын: Тышлек Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.02.1904

Дочь: Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.03.1907

Сын: Тышлек Чалиш Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.06.1909

Дочь: Василиса Георгиевна

Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.12.1913

Сын: Тышлек Чалиш Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.08.1916

Дочь: Агриппина Георгиевна

Отец ребёнка: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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