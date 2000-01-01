Дергунов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунов Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Дергунов Иван Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Дергунов Степан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Дергунов Зиновий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Дергунов Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Дергунов Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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