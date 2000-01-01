Дергунов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: Дергунов Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Дергунов Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Дергунов Зиновий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Сын: Дергунов Михаил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Дергунов Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно