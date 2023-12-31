Белоусова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Белоусов Александр Филипов

Отец ребёнка: не указан

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акулина Филипова

Отец ребёнка: не указан

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрена Филипова

Отец ребёнка: не указан

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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