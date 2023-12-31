Белоусова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Белоусов Александр Филипов
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акулина Филипова
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрена Филипова
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Смерть
Неизвестно