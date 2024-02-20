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(Грек) Анастасия Кирилл

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Грек Кирилл Алексеевич

Мать: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
20.01.1791

Муж: Макушенко Петр Матвеевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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