(Грек) Анастасия Кирилл
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Грек Кирилл Алексеевич
Мать: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
20.01.1791
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно