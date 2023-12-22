Шаблий яков иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1905
Отец: Шаблий иван денисович
Мать: степанида
Рождение ребёнка
23.09.1930
Дочь: Шаблий татьяна яковлевна
Мать ребёнка: Шаблий екатерина сергеевна
Рождение ребёнка
06.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаблий екатерина сергеевна
Смерть
Неизвестно