Шаблий яков иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаблий яков иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1905

Отец: Шаблий иван денисович

Мать: степанида

Рождение ребёнка
23.09.1930

Дочь: Шаблий татьяна яковлевна

Мать ребёнка: Шаблий екатерина сергеевна

Рождение ребёнка
06.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаблий екатерина сергеевна

Смерть
Неизвестно
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