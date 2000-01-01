Габсаттарова Шэмсежихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габсаттарова Шэмсежихан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1898 г.р.
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Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мавлявиев Габдерэшит

Отец ребёнка: Габсаттаров Мэулэви

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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