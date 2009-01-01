Сердечкина Зоя Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердечкина Зоя Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1928

Дата смерти

13.08.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердечкин Александр

Рождение ребёнка
12.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердечкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердечкин Александр

Смерть
13.08.1978
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