Сердечкина Зоя Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1928
Дата смерти13.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сердечкин Александр
Рождение ребёнка
12.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сердечкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сердечкин Александр
Смерть
13.08.1978