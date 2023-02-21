Козуб Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1959
Отец: Марчуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
08.08.1982
Дочь: Козуб Юлия Александровна
Отец ребёнка: Козуб Александр Владимирович
Рождение ребёнка
06.01.1989
Дочь: Козуб Лилия Александровна
Отец ребёнка: Козуб Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно