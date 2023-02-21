Козуб Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозуб Галина Васильевна

Козуб Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1959

Отец: Марчуков Василий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1982

Дочь: Козуб Юлия Александровна

Отец ребёнка: Козуб Александр Владимирович

Рождение ребёнка
06.01.1989

Дочь: Козуб Лилия Александровна

Отец ребёнка: Козуб Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козуб Александр Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close