Осипова (Наумова?) Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Наумова?) Марья Васильевна

Место рождения

Каштак

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Каштак
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Осипов Григорий

Каштак
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Осипов Григорий

Каштак
Рождение ребёнка
1808

Сын: Осипов Ермей Григорьевич

Отец ребёнка: Осипов Григорий

Каштак
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Осипов Григорий

Каштак
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Февронья Григорьевна

Отец ребёнка: Осипов Григорий

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Григорий

Смерть
Неизвестно
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