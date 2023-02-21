Осипова (Наумова?) Марья Васильевна
Место рожденияКаштак
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Осипов Григорий
Каштак
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Осипов Григорий
Каштак
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Осипов Григорий
Каштак
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Осипов Григорий
Каштак
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Февронья Григорьевна
Отец ребёнка: Осипов Григорий
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Григорий
Смерть
Неизвестно