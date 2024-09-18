Аникеев Юрий Георгиевич
Место рожденияПетровск-Забайкальский
Дата рождения08.06.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1958
Отец: Аникеев Георгий Андреевич
Мать: не указана
Петровск-Забайкальский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конова Елена Гаврииловна
Рождение ребёнка
19.02.1983
Дочь: Ольховская Александра
Мать ребёнка: Конова Елена Гаврииловна
Петровск-Забайкальский