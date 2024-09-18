Аникеев Юрий Георгиевич 08.06.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАникеев Юрий Георгиевич

Аникеев Юрий Георгиевич

Место рождения

Петровск-Забайкальский

Дата рождения

08.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1958

Отец: Аникеев Георгий Андреевич

Мать: не указана

Петровск-Забайкальский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конова Елена Гаврииловна

Рождение ребёнка
19.02.1983

Дочь: Ольховская Александра

Мать ребёнка: Конова Елена Гаврииловна

Петровск-Забайкальский

Мы используем куки для улучшения работы сайта.