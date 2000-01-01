Prokunin Vasili — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Prokunin Vasili

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

14.05.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокунина Елизавета Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант, концертмейстер, педагог
Смерть
14.05.1910
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