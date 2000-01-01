Prokunin Vasili
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти14.05.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокунина Елизавета Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант, концертмейстер, педагог
Смерть
14.05.1910