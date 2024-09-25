Самарская Полина Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?
Отец: Нестер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашевская (Самарская) Олимпиада Степановна
Отец ребёнка: Самарский Степан Федотович
Рождение ребёнка
09.08.1911
Сын: Самарский Николай Степанович
Отец ребёнка: Самарский Степан Федотович
Смерть
Неизвестно