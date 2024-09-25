Самарская Полина Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарская Полина Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?

Отец: Нестер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашевская (Самарская) Олимпиада Степановна

Отец ребёнка: Самарский Степан Федотович

Рождение ребёнка
09.08.1911

Сын: Самарский Николай Степанович

Отец ребёнка: Самарский Степан Федотович

Смерть
Неизвестно

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