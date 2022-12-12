Федоров Аристарх Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смерти09.01.1988 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Сын: Федоров Александр Аристархович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.01.1988 ст.
Умер в возрасте 50 лет от хронического воспаления легких https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-29 файл 3 номер 1