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Федоров Аристарх Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

09.01.1988 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Федоров Александр Аристархович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
09.01.1988 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 50 лет от хронического воспаления легких https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-29 файл 3 номер 1
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