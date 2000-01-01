Молчанов Лукьян Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Лукьян Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Молчанов Абросим Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

РГАДА Ф.210 оп.6д д.121 1682-83 г.г. Годовая сметная книга городов, ведавшихся Белгородским столом Ефремов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Аксен Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

РГАДА Ф.210 оп.6д д.121 1682-83 г.г. Годовая сметная книга городов, ведавшихся Белгородским столом Ефремов
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