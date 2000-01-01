Молчанов Лукьян Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Молчанов Абросим Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
РГАДА Ф.210 оп.6д д.121 1682-83 г.г. Годовая сметная книга городов, ведавшихся Белгородским столом Ефремов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
РГАДА Ф.210 оп.6д д.121 1682-83 г.г. Годовая сметная книга городов, ведавшихся Белгородским столом Ефремов