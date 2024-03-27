Усманов Гатаулла Габдрахимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Габдрахим Гусманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Зиятдин Гатауллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Закир Гатауллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Васыйп Гатауллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Махмуд Гатауллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Шакир Гатауллович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно