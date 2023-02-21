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Дивов Елферий (Ширяевич)
Дивов Елферий (Ширяевич)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1588
Дата смерти
1605
Пол
Мужской
Отец
Дивов Григорий Степанович
Мать
Дивова Мария
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1588
Отец:
Дивов Григорий Степанович
Мать:
Дивова Мария
Смерть
1605
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