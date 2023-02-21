Дивов Елферий (Ширяевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивов Елферий (Ширяевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1588

Дата смерти

1605

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1588

Отец: Дивов Григорий Степанович

Мать: Дивова Мария

Смерть
1605
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