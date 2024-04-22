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Тараканова Пелагея Ивановна

Место рождения

Нажерово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нажерово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.02.1904 ст.

Дочь: Карпова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Тараканов Павел

Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тараканов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович

Рождение ребёнка
10.08.1918

Сын: Тараканов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович

Смерть
Неизвестно
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