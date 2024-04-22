Тараканова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович
Рождение ребёнка
27.02.1904 ст.
Дочь: Карпова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тараканов Павел
Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тараканов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович
Рождение ребёнка
10.08.1918
Сын: Тараканов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Тараканов Яков Александрович
Смерть
Неизвестно