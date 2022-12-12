Чекмарев Аверьян Мартемьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарев Аверьян Мартемьянович

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Место рождения

Зимник, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зимник, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1939

Сын: Чекмарев Павел Аверьянович

Мать ребёнка: Чекмарева Секлетинья Федотьевна

Зимник, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекмарева Евдокия Аверьяновна

Мать ребёнка: Чекмарева Секлетинья Федотьевна

Рожки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекмарева Секлетинья Федотьевна

Смерть
Неизвестно
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