Чекмарев Аверьян Мартемьянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1939
Сын: Чекмарев Павел Аверьянович
Мать ребёнка: Чекмарева Секлетинья Федотьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекмарева Евдокия Аверьяновна
Мать ребёнка: Чекмарева Секлетинья Федотьевна
Рожки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно