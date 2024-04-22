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Пыжов Григорий Федоров (Ич)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Пыжов Федор Ефимов (Ич)

Мать: Пыжова Наталия Григорьева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
29.06.1859 ст.

Жена: Пыжова Марья Ермолаева (Вна)

Рождение ребёнка
28.05.1865 ст.

Дочь: Федосья Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Пыжова Марья Ермолаева (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB92-3V?i=232&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно
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