Ярош Иосиф Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Ярош Пётр Петров
Рождение ребёнка
1883
Сын: Ярош Иван Иосифович
Мать ребёнка: Ярош Ксения
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Федосья Иосифовна
Мать ребёнка: Ярош Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Ксения
Смерть
Неизвестно