Ярош Иосиф Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Иосиф Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ярош Пётр Петров

Мать: Ярош Епистимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ярош Иван Иосифович

Мать ребёнка: Ярош Ксения

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Федосья Иосифовна

Мать ребёнка: Ярош Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Ксения

Смерть
Неизвестно
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