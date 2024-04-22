Кабанова Фекла Иванова
Место рождения
Дата рождения19.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1884 ст.
Крещение
20.09.1884 ст.
Спасская церковь, Дуброво, Орешковская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.10.1904 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
13.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
Около ?.12.1913 ст.
Сын: Кабанов Николай Федорович
Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно