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Кабанова Фекла Иванова

Место рождения

Волково, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Рузский, Московская область
Крещение
20.09.1884 ст.
Спасская церковь, Дуброво, Орешковская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.10.1904 ст.

Муж: Кабанов Федор Григорьев

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1905 ст.

Сын: Кабанов Василий Федоров

Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1910 ст.

Сын: Кабанов Иван Федорович

Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.

Сын: Кабанов Петр Федорович

Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1913 ст.

Сын: Кабанов Николай Федорович

Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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