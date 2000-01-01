Мавра Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Исаев Василий Иванов
Отец ребёнка: Исаев Иван Михайлов
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Застоцкой, деревня Угол (Угла)
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Исаев Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно