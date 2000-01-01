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Мавра Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Исаев Василий Иванов

Отец ребёнка: Исаев Иван Михайлов

Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Застоцкой, деревня Угол (Угла)
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Исаев Иван Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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