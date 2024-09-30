Зарницын Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарницын Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарницына (Бурнович) Инна Владимировна

Рождение ребёнка
24.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарницына (Бурнович) Инна Владимировна

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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