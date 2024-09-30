Зарницын Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарницына (Бурнович) Инна Владимировна
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно