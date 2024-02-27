Дудка (Станивская) Екатерина Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1976
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Станивский Онуфрий Иларионович
Мать: Станивская Анна
Дата исправлена на 1902 в архиве сельсовета с. Брусницы Кицманского района Черновицкой области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудка Иван Данилович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Дудка Иван Данилович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дутко (Дудка) Василий Иванович
Отец ребёнка: Дудка Иван Данилович
дата рождения 1929 г исправлена в архиве сельсовета. Брусницына на 1930 г. Фамилия по рождению Дудка изменена во время работы в Облздравотделе г. Черновцы на Дутко( причина не известна). Все сведения ... Показать все
Смерть
1976