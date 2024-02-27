Дудка (Станивская) Екатерина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудка (Станивская) Екатерина Онуфриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Станивский Онуфрий Иларионович

Мать: Станивская Анна

Дата исправлена на 1902 в архиве сельсовета с. Брусницы Кицманского района Черновицкой области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудка Иван Данилович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Дудка Георгий Иванович

Отец ребёнка: Дудка Иван Данилович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дутко (Дудка) Василий Иванович

Отец ребёнка: Дудка Иван Данилович

дата рождения 1929 г исправлена в архиве сельсовета. Брусницына на 1930 г. Фамилия по рождению Дудка изменена во время работы в Облздравотделе г. Черновцы на Дутко( причина не известна). Все сведения ... Показать все
Смерть
1976

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