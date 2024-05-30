Квашнина (Малышева) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1984
Бракосочетание
06.08.2006
Бракосочетание
15.09.2006
Рождение ребёнка
30.07.2007
Дочь: Квашнина София Леонидовна
Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
30.10.2010
Дочь: Квашнина Ксения Леонидовна
Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
18.11.2012
Дочь: Квашнина Варвара Леонидовна
Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
22.08.2015
Дочь: Квашнина Пелагея Леонидовна
Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
19.10.2017
Дочь: Квашнина Ева Леонидовна
Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
12.09.2020
Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович