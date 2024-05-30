Квашнина (Малышева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина (Малышева) Наталья Михайловна

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Место рождения

Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

25.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1984

Отец: Малышев Михаил Николаевич

Мать: Малышева (Туваева) Екатерина Ивановна

Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
06.08.2006

Муж: Квашнин Леонид Владимирович

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
15.09.2006

Муж: Квашнин Леонид Владимирович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
30.07.2007

Дочь: Квашнина София Леонидовна

Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
30.10.2010

Дочь: Квашнина Ксения Леонидовна

Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
18.11.2012

Дочь: Квашнина Варвара Леонидовна

Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
22.08.2015

Дочь: Квашнина Пелагея Леонидовна

Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
19.10.2017

Дочь: Квашнина Ева Леонидовна

Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
12.09.2020

Сын: Квашнин Глеб Леонидович

Отец ребёнка: Квашнин Леонид Владимирович

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