Квашнин Иван Фирсович
Место рождения
Дата рождения26.01.1906
Дата смерти20.02.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1925
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1925 по 1928
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1930 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.02.1940
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область