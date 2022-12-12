Квашнин Иван Фирсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнин Иван Фирсович

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Место рождения

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.01.1906

Дата смерти

20.02.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1925
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1925 по 1928
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1930 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.02.1940
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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