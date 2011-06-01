Попова (Юрова) Фаина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Юрова) Фаина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1947

Дата смерти

01.06.2011

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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1976 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1947

Отец: Юров Василий Алексеевич

Мать: Юрова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
12.01.1976

Сын: Попов Роман Викторович

Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
12.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич

Смерть
01.06.2011
Селитьба
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