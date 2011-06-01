Попова (Юрова) Фаина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1947
Дата смерти01.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1947
Отец: Юров Василий Алексеевич
Мать: Юрова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1969
Рождение ребёнка
13.05.1972
Рождение ребёнка
12.01.1976
Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
12.01.1976
Смерть
01.06.2011
Селитьба