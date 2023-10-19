Бурмистрова (Лазукина) Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Лазукин Андрей
Мать: Лазукина Матрона
Рождение ребёнка
05.02.1927
Дочь: Маркина Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Бурмистров Филипп Гаврилович
Калужская область, Кировский район, д. М-Савки
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Московичева Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Бурмистров Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
25.10.1934
Дочь: Уманец Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Бурмистров Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Бурмистрова Акулина Филипповна
Отец ребёнка: Бурмистров Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
04.08.1942
Дочь: Белова Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Бурмистров Филипп Гаврилович
Смерть
1973