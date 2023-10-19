Бурмистрова (Лазукина) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистрова (Лазукина) Матрона Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Лазукин Андрей

Мать: Лазукина Матрона

Рождение ребёнка
05.02.1927

Дочь: Маркина Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Бурмистров Филипп Гаврилович

Калужская область, Кировский район, д. М-Савки
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Московичева Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Бурмистров Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
25.10.1934

Дочь: Уманец Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Бурмистров Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Бурмистрова Акулина Филипповна

Отец ребёнка: Бурмистров Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
04.08.1942

Дочь: Белова Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Бурмистров Филипп Гаврилович

Смерть
1973
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