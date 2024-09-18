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Белянин Самуил Васильев

Место рождения

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около ?.09.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1832

Отец: Белянин Василий Иванов

Мать: Белянина Дарья

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белянин Кирилл Самоилов

Мать ребёнка: Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева

Место жительства
28.02.1834
Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Ревизская сказка, 8-я ревизия.Семья № 36
Рождение ребёнка
08.12.1851

Дочь: (Белянина) Анна Самуилова

Мать ребёнка: Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.02.1855

Сын: Белянин Тимофей Самуилов

Мать ребёнка: Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.02.1857

Дочь: (Белянина) Евдокия Самуилова

Мать ребёнка: Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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