Белянин Самуил Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.09.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1832
Отец: Белянин Василий Иванов
Мать: Белянина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева
Место жительства
28.02.1834
Ревизская сказка, 8-я ревизия.Семья № 36
Рождение ребёнка
08.12.1851
Дочь: (Белянина) Анна Самуилова
Мать ребёнка: Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева
Рождение ребёнка
11.02.1855
Мать ребёнка: Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева
Рождение ребёнка
11.02.1857
Дочь: (Белянина) Евдокия Самуилова
Мать ребёнка: Белянина (Романова (?)) Агафья Николаева
Смерть
Неизвестно