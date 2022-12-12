Наумов Игорь Изарович
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.05.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1965
Отец: не указан
Россия
Рождение ребёнка
12.12.1987
Сын: Наумов Олег Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1987
Бракосочетание
Между 1991 и 1996
Жена: Наумова Элла Николаевна
Рождение ребёнка
14.12.1996
Дочь: Наумова Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: Наумова Элла Николаевна
Россия