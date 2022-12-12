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Наумов Игорь Изарович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

06.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1965

Отец: не указан

Мать: Наумова Любовь Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
12.12.1987

Сын: Наумов Олег Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1987
Бракосочетание
Между 1991 и 1996

Жена: Наумова Элла Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.1996

Дочь: Наумова Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: Наумова Элла Николаевна

Россия
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