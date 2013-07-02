Осипова (Барбашова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.2013
Сын: Осипов Даниил
Отец ребёнка: Осипов Кирилл
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Около 2015
Дочь: Валерия
Отец ребёнка: Осипов Кирилл
Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Кирилл
Россия, Воронеж