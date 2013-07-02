Осипова (Барбашова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Барбашова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.2013

Сын: Осипов Даниил

Отец ребёнка: Осипов Кирилл

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Около 2015

Дочь: Валерия

Отец ребёнка: Осипов Кирилл

Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Кирилл

Россия, Воронеж
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