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Унковский Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Унковский Семен Яковлевич

Мать: Унковская Варвара Михайловна

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