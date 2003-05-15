Сысоева (Величутина) Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1928
Дата смертиОколо 15.05.2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Рождение ребёнка
27.08.1951
Дочь: Хохлова Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкратов Иван Ильич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкратов Иван Ильич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 15.05.2003