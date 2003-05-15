Сысоева (Величутина) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Величутина) Юлия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

Около 15.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Величутин Василий Варсанофьевич

Мать: Величутина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
27.08.1951

Дочь: Хохлова Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Николай Феодосьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Иван Ильич

Развод
Неизвестно

Муж: Кузнецов Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Николай Феодосьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Иван Ильич

Развод
Неизвестно

Муж: Кузнецов Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Евгений Васильевич

Смерть
Около 15.05.2003
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