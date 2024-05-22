Харитина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Чарушин Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Чарушин Тимофей Ларионович
Рождение ребёнка
1841 ст.
Отец ребёнка: Чарушин Тимофей Ларионович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: (Чарушина) Паланья? Тимофеевна
Отец ребёнка: Чарушин Тимофей Ларионович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: (Чарушина) Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Чарушин Тимофей Ларионович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Чарушин Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Чарушин Тимофей Ларионович
Смерть
Неизвестно