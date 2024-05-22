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Харитина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарушин Тимофей Ларионович

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Чарушин Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Чарушин Тимофей Ларионович

Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Чарушин Карп Тимофеевич

Отец ребёнка: Чарушин Тимофей Ларионович

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: (Чарушина) Паланья? Тимофеевна

Отец ребёнка: Чарушин Тимофей Ларионович

Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: (Чарушина) Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Чарушин Тимофей Ларионович

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Чарушин Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Чарушин Тимофей Ларионович

Смерть
Неизвестно

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