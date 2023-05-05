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Ревякин Трофим Михайлович

Место рождения

Городище

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.1935

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина (Тапилина) Мария Петровна

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
05.11.1908 ст.

Жена: Ештокина Дарья Гавриловна

Федулов, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.08.1912

Дочь: Ревякина Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Ештокина Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
16.05.1926

Дочь: Христофорова (Ревякина) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Ревякина (Тапилина) Мария Петровна

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
01.04.1935
Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область

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