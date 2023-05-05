Ревякин Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.04.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1908 ст.
Федулов, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.08.1912
Дочь: Ревякина Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Ештокина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
16.05.1926
Дочь: Христофорова (Ревякина) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Ревякина (Тапилина) Мария Петровна
Смерть
01.04.1935